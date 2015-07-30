إحالة ضابط متهم بتقاضى رشوة لإلحاق طالب بكلية الشرطة لـ"الجنايات"

أحال المستشار أحمد الضبع بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، "ع.م" الضابط بالإدارة العامة للطرق والمنافذ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتقاضى رشوة 80 ألف جنيه من أحد المواطنين.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث الأموال العامة، بتلقى المقدم (ع.م) رشوة 80 ألف جنيه من أحد المواطنين بعدما أوهمه بقدرته على إلحاق ابنه فى كلية الشرطة.

وبالقبض على الضابط أنكر التهم المنسوبة إليه فواجهته النيابة بالتسجيلات الصوتية للمكالمات التى جرت بينه والطرف الثانى، والمسجلة بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

يذكر أن نيابة الأموال العامة أمرت بإحالة الواقعة إلى نيابة الأموال بشرق القاهرة للاختصاص واستكمال التحقيق مع المتهم.

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