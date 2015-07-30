أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة ضابط متهم بتقاضى رشوة لإلحاق طالب بكلية الشرطة لـ"الجنايات"

Google+ Print
إحالة ضابط متهم بتقاضى رشوة لإلحاق طالب بكلية الشرطة لـ"الجنايات" إحالة ضابط متهم بتقاضى رشوة لإلحاق طالب بكلية الشرطة لـ"الجنايات"
أحال المستشار أحمد الضبع بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، "ع.م" الضابط بالإدارة العامة للطرق والمنافذ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتقاضى رشوة 80 ألف جنيه من أحد المواطنين.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث الأموال العامة، بتلقى المقدم (ع.م) رشوة 80 ألف جنيه من أحد المواطنين بعدما أوهمه بقدرته على إلحاق ابنه فى كلية الشرطة.

وبالقبض على الضابط أنكر التهم المنسوبة إليه فواجهته النيابة بالتسجيلات الصوتية للمكالمات التى جرت بينه والطرف الثانى، والمسجلة بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

يذكر أن نيابة الأموال العامة أمرت بإحالة الواقعة إلى نيابة الأموال بشرق القاهرة للاختصاص واستكمال التحقيق مع المتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365