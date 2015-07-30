صحة عظامك فى نوع غذائك.. 4 أطعمة تحميك من هشاشة العظام

صحة العظام من أهم الأشياء التى يسعى لها الكثيرون، وأيضا الحفاظ عليها من الإصابة بأمراض عديدة كاهشاشة العظام والكسر.

وحول هذا يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة عظامك من الإصابة بهشاشة العظام، ومنها:

>1- الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالحليب ومشتقاته.

>2- التعرض لأشعة الشمس من أهم الأشياء التى تحافظ على صحة عظامك وتقويتها، وذلك يرجع إلى إفراظ فيتامين "د" الذى ينتج من التعرض لإشاعة الشمس.

>3- الخضراوات كالجرجير والبقدونس والشبت والخيار والسبانخ والفاصوليا من أهم الخضراوات التى تحافظ على صحة عظامك من الإصابة بهشاشة العظام، وذلك لاحتوائها على أهم الفيتامينات الهامة مثل فيتامين" ك"، والعديد من العناصر الغذائية الهامة كالألياف والفسفور والبوتاسيوم والبروتينات ونسبة من الكالسيوم.

>4- المكسرات كعين الجمل من أهم الأطعمة التى تقوى عظامك، وذلك يرجع إلى احتوائها على العديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان كالنحاس والمنجنيز والحديد.