تكاليف رعاية مرضى التوحد فى أمريكا 500 مليار دولار فى 2025

كشفت دراسة علمية حديثة أن التكلفة السنوية لرعاية الأمريكيين الذين يعانون من مرض التوحد قد تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأظهرت بيانات حديثة من جامعة كاليفورنيا فى ديفيز، أن التكاليف سوف تتراوح بين 162 مليار دولار إلى 367 مليار فى عام 2015.

وقال كبير مؤلفى الدراسة بول لى أستاذ العلوم والصحة العامة فى جامعة كاليفورنيا فى ديفيس، أن التكاليف الحالية للتوحد أكثر من ضعف تكاليف السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، لكنها ستكون على قدم المساواة مع تكاليف مرض السكرى بحلول عام 2025.

>وأوضح الباحثون أن هذه التقديرات تشمل تكلفة الخدمات الصحية والرعاية السكنية والرعاية فى المنزل، والتعليم الخاص، والنقل، ودعم فرص العمل وفقدان الإنتاجية.

وأضاف الباحثون أنه يجب أن يكون هناك على الأقل المزيد من البحوث العلمية مع الاهتمام الحكومى للعثور على أسباب وأفضل العلاجات للتوحد، والأمراض الرئيسية الأخرى.

وقد نشرت هذه الدراسة عبر الإنترنت فى 30 يوليو فى مجلة التوحد واضطرابات النمو، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".