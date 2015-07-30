"الداخلية"ترفع اسم توفيق عكاشة من قوائم المنع من السفر

أكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية رفعت اسم توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين من قوائم المنع من السفر تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عكاشة ذهب منذ يومين إلى مصلحة الجوازات لتنفيذ الحكم برفع اسمه ودخل فى مشادات مع الموظفين لإصرارهم على انتظار وصول قرار المحكمة إليهم بصورة رسمية.

كانت محكمة جنايات القاهرة - برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب- قررت فى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين - ما بين محامين وصحفيين ونشطاء ومنتمين لجماعة الإخوان، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية - الاثنين الماضى - إلغاء قرار المنع من السفر لكل من المتهمين محمود عز العرب السقا، والمحامى حمدى الفخرانى، والمتهم محمد جنيدى، ومصطفى النجار والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير سالم، والناشط السياسى علاء عبد الفتاح، وأجلت القضية لجلسة أول أكتوبر المقبل.

وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

>