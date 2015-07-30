Miracle Cushion لبشرة مخمليّة من Lancôme

Miracle Cushion من Lancôme : أوّل كريم أساس بإسفنجة هوائية من نوعها تتميز بتركيبة استثنائية من إبداع Lancôme، فهو غني بسائل تجميلي يمنح وجهك إشراقة منعشة ومتوردة. ليس عليك إلا الضغط بلطف، لتكتشفي وجود مركّب بالغ الإشراق والإنعاش يمكنك التحكم بتأثيراته اللامحدودة بكل سهولة.

كل نضارة السائل وخفّتها، العبوة العمليّة وسهلة التنقل، وتأثير كريم BB في إخفاء العيوب... كلّها في خطوة واحدة! يعمل Miracle Cushion على إنعاش البشرة وتسوية سطحها وحمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية، بينما يغمرها بإحساس مذهل بالنضارة، فتتألق جمالاً وتنعم بالترطيب، بينما تشع بإشِراقة مخملية النعومة، وتصبح صافية كما لو تم صقلها. يمتاز بسهولة تطبيق مذهلة، ويوفر إحساساً يتفوّق على كل معايير التجميل لأنه يمنح الترطيب والصفاء خلال لحظات، وفي أي زمان ومكان.