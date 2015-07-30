في الجول يوضح.. لماذا تم تكليف عامل النظافة بنقل درع الدوري من الأهلي لاتحاد الكرة

انتشرت صورة ولغطا كبيرا حول من تسلم الدرع في اتحاد الكرة لينقله من داخل النادي الأهلي بعد فوز الزمالك باللقب.

من هو هذا الشخص الذي حمل الدرع؟ ولماذا تم استخدام أحد العمال لهذه المهمة؟

ما حدث أن اتحاد الكرة أرسل مندوبا إلى مقر الأهلي لاستلام الدرع ظهرا بعد تهديد النادي الأحمر بأنه سيرسل الدرع إلى قسم الشرطة لو لم يصل أحد من اتحاد الكرة لتسلمه.

مندوب اتحاد الكرة لم يكن قادرا على حمل الدرع، وبالتالي طلب المعاونة. لهذا ظهر أحد العمال وهو يحمل الدرع معينا المندوب على الوصول إلى اتحاد الكرة.

ووصل الدرع إلى مقر اتحاد الكرة. وبدأ الأخير في مخاطبة الزمالك حتى يرسل مندوبا بدوره لتسلمه لوضعه داخل القلعة البيضاء.

الزمالك فاز رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي مع سموحة أول أمس.