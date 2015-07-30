بالصور.. والد المفقودين يكشف آخر تطورات البحث عنهما

أكد والد المفقودين الإماراتيين منصور وعبدالله محمد سرور الظاهري لموقع 24 الإخباري، أن عمليات البحث عن ولديه مستمرة لليوم الثامن على التوالي وقد دخلت المرحلة الثانية وشملت الكهوف البحرية، مشيراً إلى أن السلطات العمانية أكدت له منذ لحظات تكثيف البحث في الكهوف والتجاويف البحرية، على أمل العثور عليهما على قيد الحياة خلال الفترة المقبلة.

وقال الظاهري: "أملنا بالله كبير في العثور عليهما على قيد الحياة، فلم يفارق عمهما وإخوانهما وأصدقائهما وأهالي منطقة مرباط المكان منذ الحادث، ولم تتوقف عمليات البحث عنهما أبداً".

وعن حال والدة المفقودين، قال الظاهري: "كانت على اتصال مستمر مع عبدالله ومنصور حتى يوم الأربعاء، إلا أنها حاولت التواصل معهما يوم الحادثة حتى الساعة الثالثة فجراً إلا أنهما لم يجيبا على هاتفيهما، ثم أجاب عمهما عرار وقال لها إنهما تركا هاتفيهما في الفندق وذهبا لتناول العشاء، وفي صباح اليوم التالي في تمام الساعة 11 أبلغنا بالحادث".

وفي سياق متصل أكد سعيد جمعة علي اليحيائي صديق المفقودين منصور وعبدالله الظاهري الذي رافقهما في رحلة استجمام خلال عطلة عيد الفطر إلى ولاية مرباط العمانية، أن الطلعات الجوية لم تتوقف أبداً، إذ انطلقت الطائرات منذ الصباح لمسح المنطقة بالكامل، وترافقها القوارب والسيارات، لافتاً إلى أن عمليات البحث تمت خلال الأيام الثمانية الماضية على مدار 24 ساعة، فنحن لم نفارق البحر ولا الشاطئ الذي شهد حادثة الغرق.

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