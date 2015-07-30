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تفاقم أزمة انقطاع المياه بقرى الدقهلية.. والأهالى: مقطوعة 23 ساعة فى اليوم

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تفاقم أزمة انقطاع المياه بقرى الدقهلية.. والأهالى: مقطوعة 23 ساعة فى اليوم تفاقم أزمة انقطاع المياه بقرى الدقهلية.. والأهالى: مقطوعة 23 ساعة فى اليوم
تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب فى عدد من قري محافظة الدقهلية، بعد انضمام قرية المخزن التابعة لمركز السنبلاوين وقرية الكمال التابعة لمركز تمي الأمديد وقرية برمبال التابعة لمركز منية النصر، وقرية راس الخليج التابعة لمركز شربين إلى القرى المحرومة من المياه، نتيجة وجود بعضها على نهاية الخطوط.

وأشار بعض أهالي قرية المخزن، التابعة لمركز السنبلاوين، إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 200 طلمبة حبشية من أجل الحصول على المياه، بعد وصول وقت الانقطاع إلى 23 ساعة.

وأكد هشام حامد، أحد أهالي القرية أن المياه لا تصل إلى الدور الأول نتيجة وجود خطأ فى تركيب المواسير، نظرا لأن الخط داخل القرية 6 بوصة وخارج منه خط آخر 8 بوصة للقرى الأخرى، مشيرا إلى أن الإعلانات عن تركيب الطلمبات الحبشية انتشرت فى القرية انتشارا واسعا، علي الرغم من التحذيرات الدائمة من هذه النوعية من الطلمبات، ولا يختلف الوضع كثيرا داخل قرية الكمال التابعة لمركز تمي الأمديد بعد انقطاع المياه عن أكثر من نصف القرية منذ ما يقرب من شهر.

من جانبها تحاول شركة مياه الشرب بالدقهلية التغلب على مشكلة انقطاع المياه، عن طريق الدفع بسيارات محملة بالمياه داخل القري، على سبيل الحل المؤقت، كما تحاول الشركة دخول بعض المحطات الجديدة للخدمة للمساعدة في حل الأزمة التى تتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك المواطنين للمياه فى فصل الصيف.

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مصر 365