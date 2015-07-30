إجراء أشعات مقطعية لـ 7 حالات أورام بأول جهاز للتشخيص المبكر بجامعة طنطا

افتتح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا اليوم أعمال تشغيل أول جهاز للأشعة المقطعية والتصوير بانبعاث البيزترون (PET – CT) بالأقاليم والجامعات المصرية، وتم إجراء أشعة مقطعية لأول 7 حالات أورام بحضور الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب.

وأشار الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب أن الجهاز هو الأعلى تقنياً والأقل تكلفة على مستوى الجامعات والأقاليم، حيث يعمل الجهاز على التشخيص المبكر للأورام باستخدام أشعة الليزر، وذلك من خلال إظهاره للخلايا الكامنة للأورام قبل ظهورها فى الأشعة المعتادة، والمتابعة العلاجية إلى جانب إمكانية ربطه على جهاز المعجل الخطى الخاص بمعالجة الأورام بما يساعد فى تحديد الاماكن التى تحتاج للإشعاع ووضع تخطيط للمعدل الخطى.

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