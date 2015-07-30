أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إجراء أشعات مقطعية لـ 7 حالات أورام بأول جهاز للتشخيص المبكر بجامعة طنطا

Google+ Print
إجراء أشعات مقطعية لـ 7 حالات أورام بأول جهاز للتشخيص المبكر بجامعة طنطا إجراء أشعات مقطعية لـ 7 حالات أورام بأول جهاز للتشخيص المبكر بجامعة طنطا
افتتح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا اليوم أعمال تشغيل أول جهاز للأشعة المقطعية والتصوير بانبعاث البيزترون (PET – CT) بالأقاليم والجامعات المصرية، وتم إجراء أشعة مقطعية لأول 7 حالات أورام بحضور الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب.

وأشار الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب أن الجهاز هو الأعلى تقنياً والأقل تكلفة على مستوى الجامعات والأقاليم، حيث يعمل الجهاز على التشخيص المبكر للأورام باستخدام أشعة الليزر، وذلك من خلال إظهاره للخلايا الكامنة للأورام قبل ظهورها فى الأشعة المعتادة، والمتابعة العلاجية إلى جانب إمكانية ربطه على جهاز المعجل الخطى الخاص بمعالجة الأورام بما يساعد فى تحديد الاماكن التى تحتاج للإشعاع ووضع تخطيط للمعدل الخطى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365