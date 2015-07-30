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محافظ قنا: تطبيق البصمة الإلكترونية بدلا من التوقيع فى حضور وانصراف العاملين

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محافظ قنا: تطبيق البصمة الإلكترونية بدلا من التوقيع فى حضور وانصراف العاملين محافظ قنا: تطبيق البصمة الإلكترونية بدلا من التوقيع فى حضور وانصراف العاملين
أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه سيتم تطبيق آلية البصمة الإلكترونية بدلاً من التوقيع لمواعيد الحضور والانصراف.

وأضاف "الهجان"، خلال الاجتماع التنفيذي لمناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2015-2016 الذى عقد بمقر ديوان عام المحافظة، أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة داخل كافة الدوائر الحكومية بشكل تدريجى، لضبط وتحسين انتظام سير العمل، حرصا علي تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

كما أصدر محافظ قنا تعليماته لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية خلال الاجتماع بضرورة توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بمنافذ بيع المحافظة، ودعمها بكافة الاحتياجات الفنية من ثلاجات وديب فريزر، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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