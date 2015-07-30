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طلاب جامعة الزقازيق يشاركون فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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طلاب جامعة الزقازيق يشاركون فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة طلاب جامعة الزقازيق يشاركون فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، مشاركة طلاب الجامعة فى مراسم استقبال الوفود المشاركة من الدول العربية، خلال احتفاليات افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحًا أنه تم اختيار10 من طلاب الجامعة المتميزين "5 طالبات و5 طلاب" للسفر يوم الأحد المقبل للتدريب على مراسم استقبال الوفود يوم الافتتاح.

وأضاف "نور الدين"، أن اختيار الطلاب جاء بناءً على التميز فى المجال العلمى والأنشطة والمهارات والسمات الشخصية فى التواصل والتفاعل مع الآخرين، حيث يتمتع كل منهم بالثقافة التى يستطيع من خلالها أن يعكس الصورة الحقيقية لمصر ولمعجزة قناة السويس الجديدة التى تمثل هدية للعالم أجمع، وتمثل نموذجًا للإرادة والتحدى الشعبى والقدرة على صناعة غدٍ أفضل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه سوف تشارك كليتا التربية الرياضية بنات وبنين بالجامعة فى كرنفال استقبال الرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات والوزراء وكافة الوفود المشاركة، نظرًا لتميز عروض الكليتين ومشاركاتهما فى مختلف المناسبات الوطنية، حيث تشارك الجامعة بـ200 طالبة من كلية التربية الرياضية بنات بالزى الفرعونى الذى يعكس حضارة والزى الفلاحى ليعبر عن نمط وطبيعة الحياة فى محافظة الشرقية، بالإضافة إلى مشاركة 100 طالب من كلية التربية الرياضية بنين بزى مميز يحمل علم مصر وشعار محافظة الشرقية، وذلك على امتداد جانبي طريق القاهرة الإسماعيلية بمسافة 22 كم تمثل نطاق هذا الطريق فى محافظة الشرقية وقد تم توفير وسائل الإنتقال والزى والمظلات ومستلزمات الطلاب من الوجبات فترة الاحتفال.

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مصر 365

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