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محافظ دمياط يحيل 82 طبيبا وإداريا بالمستشفى التخصصى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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محافظ دمياط يحيل 82 طبيبا وإداريا بالمستشفى التخصصى للتحقيق لتغيبهم عن العمل محافظ دمياط يحيل 82 طبيبا وإداريا بالمستشفى التخصصى للتحقيق لتغيبهم عن العمل
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 82 طبيبا من مستشفى التخصصى للتحقيق بعد أن تبين غيابهم عن العمل، خلال جولته المفاجئة داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى التخصصى بدمياط.

كان محافظ دمياط قد فاجأ اليوم الخميس قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى التخصصى بدمياط وزار المرضى واستمع إلى شكاواهم ووجه بسرعة توفير الرعاية الصحية وتقرير العلاج اللازم لهم، حيث استمع إلى شرح من مدير المستشفى حول مراحل تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الاستقبال والطوارئ، وكذلك موعد تسليم القسم لأعمال التطوير الكامل خلال أسبوعين.

وواصل المحافظ جولته بالمستشفى، حيث استوقف مواطن يطلب سرعة نقل دم لأحد أقاربه وطلب المحافظ من مدير المستشفى سرعة اتخاذ اللازم.

كما زار المحافظ وحدة الرنين المغناطيسى وشهد عملية الكشف واطمئن على سير عمل الأجهزة، كما زار حجرة الأشعة وناقش المرضى داخل القسم.

وواصل المحافظ جولته بالمستشفى، حيث التقى بالمواطنين وسأل عن أحوالهم واحتياجاتهم، وشدد على الأطباء بالمستشفى بمنح الحالات الحرجة أولوية خاصة، كما وجه لهم النصح بالصبر والتأنى وحسن معاملة المواطنين أثناء الكشف والاستماع إلى الشكاوى، وأحال المحافظ مريضة تحتاج إلى رعاية ومعونة اجتماعية إلى مدير عام الشئون الاجتماعية لتقرير المساعدة اللازمة لها.

كما زار المحافظ معمل التحاليل وقسم الـ(pcr) والمعمل البكتريولوجى تحت التجهيز، كما فاجأ المحافظ صيدلية المستشفى وشهد عملية صرف العلاج وتفقد نظام تصنيف الأدوية، وفتح المحافظ عدد 3 ثلاجات لحفظ الأدوية بالمستشفى وعبر المحافظ عن استيائه لسوء حالة الثلاجات ووجود مياة رطبة داخل الثلاجة مما يؤثر على درجة جفاف الأدوية وصلاحيتها، ثم التقى المحافظ بمريض يحتاج إلى عملية القلب وأخرى تطلب منظار على البطن وأمر بسرعة علاجهما.

وواصل المحافظ جولته لتفقد أقسام العناية المركزة الجديد بعد تطويره وزار المرضى بالقسم واستمع إلى شرح من مدير القسم حول عدد الحالات ومستوى الخدمة العلاجية المقدمة.

كما زار المحافظ قسم الجراحة وشهد غرفة التخدير وأشاد بالتطوير بها ووجود أحدث الأجهزة على الإطلاق فى مجال التخدير، حيث تبلغ الحالات بقسم الجراحة 600 حالة شهرياً ووقع المحافظ بسجل العمليات الجراحية بالقسم، ثم قدم الشكر العاملين بالقسم، وطلب من رئيس القسم نشر أعمال القسم وعدد العمليات على الصفحة الإلكترونية لمديرية الصحة بدمياط.

وزار المحافظ قاعة المناظير لعرض عمليات المناظير أثناء إجرائها.. واختتم المحافظ الزيارة بتوجيه الدعوة للمجتمع المدنى للمشاركة فى دعم أقسام المستشفى بما تحتاجه من أجهزة ومعدات علاجية أسوة بما تم فى مستشفى كفر البطيخ المركزى التى تم دعم أقسام جديدة بها عن طريق المساعدات والتبرعات المقدمة من العديد من المواطنين وممثلى المجتمع المدنى.

كان الدكتور المحافظ قد طلب أثناء الزيارة متابعة دفتر حضور الأطباء والإداريين بالمستشفى حيث تبين غياب عدد 82 عن العمل، وطلب المحافظ سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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مصر 365