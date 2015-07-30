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رئيس جامعة طنطا يكرم نائبه لشئون التعليم والطلاب لبلوغه سن المعاش

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رئيس جامعة طنطا يكرم نائبه لشئون التعليم والطلاب لبلوغه سن المعاش رئيس جامعة طنطا يكرم نائبه لشئون التعليم والطلاب لبلوغه سن المعاش
كرم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، الدكتور محسن محمود مقشط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبلوغه السن القانونية للمعاش وذلك تقديرًا للمجهود الذى بذله فى سبيل خدمة قطاع شئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الدكتور مقشط يعتبر من العلامات البارزة التى ساهمت فى تطوير الجامعة وقطاع التعليم والطلاب.

ووجه نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الشكر والتقدير للدكتور محسن مقشط لجهوده المضنية والتطور الكبير الذى شهدته الجامعة فى ظل توليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما أشاد الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب، بدوره فى الارتقاء بالكلية خلال الفترة التى شغل فيها عمادة كلية الطب.

يذكر أن الدكتور محسن مقشط حصل على درجة الدكتوراة فى العلوم الطبية الأساسية فى الباثولوجيا من كلية الطب بجامعة طنطا فى 21/7/1988، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى درجة أستاذ بقسم الباثولوجيا بالكلية اعتبارًا من 27/10/1999، وتولى مناصب إدارية حيث عُين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 28/11/2006، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فى 5/8/2007، ثم تولى عمادة الكلية اعتبارًا من 3/8/2009، وتولى بعدها منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حتى بلوغه سن المعاش.

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