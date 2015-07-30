نقل 103 آلاف و920 راكبًا بموانئ البحر الأحمر خلال يونيو الماضى

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عصر اليوم، بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر يونيو الماضى وصول وسفر 103 آلاف و920 راكبًا بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع من خلال وصول 84 ألفًا و958 راكبا وسفر 18 ألفا و962 راكبا.

وأوضح المتحدث الإعلامى في بيان للهيئة، أنه تم التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى بكل ميناء لتقديم كل التسهيلات والعمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل ميناء متصلة بغرفة العمليات المركزية لتقديم تقارير دورية لرئاسة الهيئة لعرضها على المهندس هانى ضاحى وزير النقل الذى أصدر تعليمات مشددة بمتابعة حركة نقل الركاب خاصة مع تزامن موسم العمرة مع عودة العمالة المصرية بالخليج.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 55 ألفا و814 راكبا من العمال المصرية بالخليج من خلال وصول 45031 راكبا وسفر 10783 راكبا.

كما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 15 ألفًا و922 راكبًا من خلال وصول 15591 راكبا وسفر 331 راكبا، فى حين تم وصول وسفر 32 ألفا و184 راكبا بميناء نويبع حيت وصل 24336 راكبا وغادر 7848 راكبا.

على جانب آخر شهدت موانئ الهيئة وصول وسفر 9021 سائحا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة زيادة 50.80 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال وصول 4682 سائحا واستقبال 4339 سائحا، وذلك بموانئ شرم الشيخ والغردقة ونويبع .

وتم وصول وسفر 5345 سائح بميناء شرم الشيخ من خلال وصول 2687 سائحا وسفر 2658 سائحا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 94 سائحا من خلال وصول 56 سائحا وسفر 38 سائحا، فى حين شهد ميناء نويبع وصول وسفر 3582 سائحا من خلال وصول 1939 سائحا وسفر 1643 سائحا.

و فى نفس السياق شهدت موانئ السويس و الادبية و السخنة تداول 59 الف و 477 حاوية مكافئة و 276 حاوية ترانزيت خلال شهر يونيه الماضى من خلال استقبال 30 الف و 66 حاوية و مغادرة 29 الف و 411 حاوية .

وشهدت موانئ السويس والأدبية نقل 5267 حاوية مكافئة بنسبة زيادة 41.81% عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 2451 حاوية ومغادرة 2816 حاوية.

وحقق ميناء السخنة تداول 54 ألفا و210 حاوية من خلال استقبال 27 ألفا و615 حاوية ومغادرة 26 الف و595 حاوية بينما تم تداول 276 حاوية ترانزيت بنسبة زيادة 57.71 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بحاويات الترانزيت.

كما استقبلت موانئ البحر الأحمر كميات من السلع الضرورية خلال شهر يونيو الماضى منها وصول 125 ألفا و482 طن قمح و147 ألفًا و713 طن بوتاجاز و69070 طن زيوت طعام و3863 طن حيوانات حية.

فى حين تم تداول كميات من بضائع أخرى حيث تم تداول 59423 طن ألومنيوم بكمية وارد 59287 طنا وصادر 136 طنا، وتداول 123 ألفا و963 طن حديد بكمية وارد 83101 طن وصادر 40862 طنا وتداول 72571 طن بضائع خطرة لاستخدامها الضرورى فى بعض الصناعات بكمية وارد 20821 طنا وصادر 51750 طنا، بينما تم تداول 5310 أطنان معدات بكمية وارد 4474 طنا وصادر 836 طنا، وتم تصدير 263590 طن فوسفات و35253 طن أسمنت.