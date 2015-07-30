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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة فى بنى سويف

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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة فى بنى سويف إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة فى بنى سويف
أصيب اليوم الخميس، 4 أشخاص من أسرة واحدة بقرية "شرهى" التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، بتسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

كان اللواء رضا طبلية، قد تلقى إخطارًا من العميد ياسين السوهاجى نائب مأمور مركز إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة المستشفى المركزى، يفيد بوصول وليد كمال كامن، 30 سنة، ونجله عماد 3 سنوات، وزوجته ياسمين رمضان محمد، 22 سنة، ربة منزل، ووالدته هدية حسن عبد المجيد، 50 سنة، جميعهم مقيمون قرية شرهى بمركز إهناسيا، ومصابون بالتسمم.

وتبين من التحريات الأولية، أن الأسرة تناولت وجبة غذائية فاسدة أدت إلى تسمم والحالة العامة متوسطة وأنهم شعروا بآلام بالمعدة وقىء وإسهال، ولا توجد شبهة جنائية، وقام الأطباء بعمل غسيل معدة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365