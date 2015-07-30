بالصور..ضبط موظف بـ 28 بندقية داخل قطار فى محطة قنا

اعترف"مصطفى.ك" 46 سنة موظف بشركة المياه فى قنا عقب ضبطه بـ 28 بندقية داخل قطار فى محطة قنا، أن ابن شقيقه وآخر أحضرا الأسلحة من اسيوط وسلماها له تمهيدا لبيعها إلى أحد عملائه إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه .

واوضح المتهم ان ثمن قطعة الصلاح الواحدة 2500 جنيه ، وكان سيبيعوها لشخص يدعى" عرفات .ا" فتحرر له - بعد اخطار اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات - المحضر رقم 3/317 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا لسنة وجاري إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.



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