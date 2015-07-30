حبس مدير إدارة أمن هيئة ميناء دمياط 4 أيام بتهمة ممارسة الرذيلة

أمر المستشار إيهاب الحسينى المحامى العام لنيابات دمياط بحبس س ش مدير عام ادارة الأمن بهيئة ميناء دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة ممارسة أعمال منافية للآداب بشقة بدمياط الجديدة.

تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا من الأهالى يفيد قيام المذكور بممارسة أعمال منافية للآداب مع فتاة فى العقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما داخل الشقة، وتبين أنها تدعى ص . ك 25 عاما مقيمة بدمياط، وتبين انها متزوجة عرفيا من اخر وتمارس الاعمال المنافية للاداب بأجر مادى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات، التى أمرت بقرارها السابق.

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