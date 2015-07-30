إبراهيموفيتش: فريقي القادم سيكون مفاجأة

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان أن فريقه المقبل سيكون مفاجأة لن يتوقعها أحد.

ويتبقى لإبراهيموفتيتش سنة واحدة في عقده مع باريس سان جيرمان الذي من المتوقع أن يغادره بعد نهاية عقده.

وقال إبرا للصحفيين "أين سأذهب بعد باريس سان جيرمان؟ ستكون مفاجأة كبيرة".

وأضاف "أنا سعيد جدا في باريس سان جيرمان.. ألا ترون ذلك في الملعب؟ مازال يتبقى عام لي في عقدي وأنا سعيد جدا".

وقاد إبرا فريقه للفوز على مانشستر يونايتد وديا بهدفين دون رد فجر الخميس بعد أن سجل الهدف الثاني في شباك دي خيا حارس الشياطين الحمر.