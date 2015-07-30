المحكمة العسكرية تقضى بالمؤبد لـ22 إخوانيا بتهمة اقتحام نقطة شرطة بأسيوط

قضت المحكمة العسكرية العليا بأسيوط، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد "غيابيًا" لـ22 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان، والسجن 7 سنوات لـ7 آخرين "حضوريًا" فى قضية اقتحام نقطة شرطة البربا التابعة لمركز صدفا جنوبى أسيوط.

وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات حضوريًا لكل من "أنور هاشم محمد عبد اللاه، ومحمد محمد إسماعيل محمد، ناظر مدرسة، وعبد السلام عبد الفتاح فرغلى، وياسر سيد عبد الحافظ سالم، وعاصم هريدى عقل هريدى، ومحمد أحمد أحمد فراج، وعبد الرؤوف سيد محمد ناجى".

وقضت غيابيًا على 22 من عناصر الجماعة بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 عامًا، لكل من الدكتور محمد محمد كمال الدين عضو مكتب الإرشاد والقيادى بالجماعة، ومصطفى محمد فرغلى مصطفى، وعبد الرحمن أحمد محمود حسن، وعبد الموجود محمد محمود عبد اللاه، وعبد الرازق أحمد سيد حمودة، ومصطفى عبد الرؤوف بيومى أحمد، وعبد الله محمود عبد الله أحمد، وأحمد فؤاد أحمد فرغلى، وعلى أبو الحمد على عبد اللاه، ومحمد عبد الفتاح أحمد فرغلى، ومعتصم على عبد العال حسن، وأشرف سيد عبد الحافظ سالم، وشريف عبد المنعم محمود سيد، ومحمد فرغلى فرغلى أبو القاسم، ومصطفى أحمد حسن سليمان، وعبد الرحمن محمد أحمد حمودة، وياسر محمد أحمد حمودة وخالد عبده على مسعود، ومحمد حمودى محمد حسن، وعصام عبد الرازق سيد حسن، وعادل سيد عبد الحافظ سالم، ومحمود عبد اللاه محمد.