وزير الكهرباء: "باستهلك فى بيتى أقل من 650 كيلو وات"

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة رفضت زيادة أسعار الكهرباء على مترو الأنفاق حتى لا تزيد سعر تذكرة المترو، وكذلك الحال مع كهرباء الرى لم يتم زيادتها، لعدم رفع أسعار المنتجات الزراعية.

وقال "شاكر"، خلال مؤتمر صحفى، "أنا بستهلك فى بيتى أقل من 650 كيلو وات ساعة"، موضحا أن أقل أسرة تدعمها الدولة تستهلك بـ4.8 جنيه فاتورة شهرية، تدفع الدولة مقابلها 22.78 جنيه.

وأشار الوزير إلى أن العدالة الاجتماعية تستوجب أن يدفع القادر أكثر، وأن محدود الدخل يستفيد من هذا الأمر، مؤكدا أن استهلاك ألف كيلو وات فى الساعة يستوجب دفع التكلفة كاملة، أى أن القادر مستفيد من جميع الخطوات حتى يصل لألف كيلو وات ساعة.