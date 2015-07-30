5 آلاف جنيه لكل أسرة صياد من كفر الشيخ من المحتجزين بالسودان

أكد مصطفى جاد وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أنه تم صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة صياد من الصيادين المحتجزين بالسودان، وعددهم 6 صيادين من قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف فى تصريحات له، أنه استقبل أسر الصيادين في مكتبه، وسلم المساعدة لهم، مشيراً إلى أن هناك مساعدات أخرى ستصرف لهم.

وقال جاد، الصيادون المحتجزين بالسودان من كفر الشيخ 6 وهم السيد محمد محمد جبر " سيدي سالم " ومحمد خليل أبو عيطه " سيدي سالم " وعبدالمجيد محمد بركات " سيدي سالم " وخميس ممد أبو خميس " سيدي سالم " ومحمد محمد عبدالعليم عياد " دسوق " وممود محمد الجمل " برج البرلس ".

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