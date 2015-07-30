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الرى: حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على فرع رشيد

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الرى: حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على فرع رشيد الرى: حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على فرع رشيد
قامت وزارة الموارد المائية والرى اليوم بتنفيذ حملة مكبرة للإزالات داخل مجرى النيل ، وتتضمن إزالة أكثر من 1000 قفص سمكي مخالف بفرع رشيد ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظتين .

وأضافت الوزراة فى بيان صحفى منذ قليل الى أنه تم توفير كافة المعدات والحفارات المحملة على صنادل ، إضافة إلى حفارات بالبرين الأيمن والأيسر للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية، حيث تم خلالها إزالة العديد من المباني المخالفة والعشش والكافتيريات والتشوينات والردم على جانبي نهر النيل في نطاق البحيرة وكفر الشيخ.

وأكدت الوزارة أنها عازمة على إزالة كافة الأقفاص السمكية من حرم النيل ، حيث أن هذه الأقفاص مخالفة للقوانين والتشريعات المنظمة لنهر النيل ، ولن يسمح بوضع أقفاص سمكية أو تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على شريان المائي من التلوث وضمان سريان المياه إلى كافة المحافظات للوفاء بجميع الإحتياجات المائية لقطاعات الدولة المختلفة.

يذكر أن الوزارة قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ مجموعة من الحملات المكثفة ولمدة أسبوع على نهر النيل فرع دمياط بطول 130 كيلو مترا تم خلالها إزالة أكثر من ( 1016) قفصاً سمكياً، الأمر الذي جعل نيل دمياط خاليا تماماً من الأقفاص السمكية.


>حملة مفاجئة فى نيل رشيد بقيادة محافظ البحيرة لإزالة الأقفاص السمكية
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مصر 365

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