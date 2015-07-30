قروض من الصندوق الاجتماعى للتصدى لظاهرة السحابة السوادء

أعلن الصندوق الاجتماعى بالشرقية، عن توافر قروض تصل لقيمة 2 مليون جنيه للواحد، بغرض دعم مشروعات جمع قش الأرز وكبسة والمخلفات الزراعية لتصدى لظاهرة حرق القش "السحابة السوداء" التى تبدأ تزامنا مع موسم الحصاد فى آخر أغسطس.

وقال خالد نصر مدير عام الصندوق الاجتماعي بالشرقية إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لدعم مشروع كبس قش الأرز والتعامل مع باقى المخلفات من حطب القطن والذرة وأن هذا البروتوكول يشمل ثلاث محافظات إلا أنه تم البدء بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن جهاز شئون البيئة سيقدم الدعم الفنى والمادى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى دعم وتمويل تلك المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعى وعدد من المميزات والتيسيرات بالصندوق وبآليات مستحدثة قد تصل قيمة القرض الواحد إلى 2مليون جنيه.