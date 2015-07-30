أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قروض من الصندوق الاجتماعى للتصدى لظاهرة السحابة السوادء

Google+ Print
قروض من الصندوق الاجتماعى للتصدى لظاهرة السحابة السوادء قروض من الصندوق الاجتماعى للتصدى لظاهرة السحابة السوادء
أعلن الصندوق الاجتماعى بالشرقية، عن توافر قروض تصل لقيمة 2 مليون جنيه للواحد، بغرض دعم مشروعات جمع قش الأرز وكبسة والمخلفات الزراعية لتصدى لظاهرة حرق القش "السحابة السوداء" التى تبدأ تزامنا مع موسم الحصاد فى آخر أغسطس.

وقال خالد نصر مدير عام الصندوق الاجتماعي بالشرقية إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لدعم مشروع كبس قش الأرز والتعامل مع باقى المخلفات من حطب القطن والذرة وأن هذا البروتوكول يشمل ثلاث محافظات إلا أنه تم البدء بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن جهاز شئون البيئة سيقدم الدعم الفنى والمادى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى دعم وتمويل تلك المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعى وعدد من المميزات والتيسيرات بالصندوق وبآليات مستحدثة قد تصل قيمة القرض الواحد إلى 2مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365