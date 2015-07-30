أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا يشهد فعاليات البرنامج التأهيلى لإعداد رئيس القرية

Google+ Print
محافظ المنيا يشهد فعاليات البرنامج التأهيلى لإعداد رئيس القرية محافظ المنيا يشهد فعاليات البرنامج التأهيلى لإعداد رئيس القرية
شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، فعاليات البرنامج التأهيلى لإعداد رئيس القرية والتى ينظمها مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمحافظة وتستمر على مدار شهر.

أكد المحافظ على أهمية إعداد رؤساء القرى بشكل جيد، موضحًا أن رئيس القرية هو أساس النجاح للإدارة المحلية فى المقام الأول، وفى نفس الوقت هو سبب الكارثة حين يفشل فى أداء مهمته.

ودعا المحافظ المتدربين فى نهاية البرنامج التدريبى إلى إعداد برنامج أو تصور واقعى خاص بكيفية تطوير القرية التى ينتمي إليها، مشيرًا إلى حرصه على عقد دورات تدريبية للشباب لخلق الجيل الثانى لتولى مناصب قيادية فى المحليات حيث أكد أن الأمل والخير فى الشباب.

من جانبه، قال الدكتور رضا فاروق، إن البرنامج التأهيلى لإعداد رئيس القرية يتضمن مفهوم الإدارة المحلية ودورها فى تحقيق اللامركزية الإدارية وكذلك وظيفة رئيس القرية وصلاحياته ومسئولياته والمشكلات الشائعة التى تواجه رئيس القرية والقانون 119 للبناء الموحد وكيفية تطبيقه والجوانب القانونية لمهام رئيس القرية وكذلك الإدارية والمالية وإدارة الأزمات والتعامل معها وأنماط الشخصية وطرق التعامل معها وإعداد ومتابعة خطة التنمية المحلية ودعم اللامركزية.

كما شهد المحافظ خلال زيارته للمركز فعاليات دورة الفوتوشوب للمبتدئين وشدد على ضرورة الانضباط والحزم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365