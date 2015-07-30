العثور على جثة مجهولة مبتورة القدمين على شريط السكة الحديد بسوهاج‎

تلقي اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة سوهاج بالعثور علي جثة علي شريط السكة الحديد بناحية روافع القصير – دائرة المركز .

و بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص “ذكر” في العقد الثالث من العمر مبتورة الساقين ولا توجد أية أوراق أو متعلقات تبين هويته في مكان غير مخصص للعبور، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام ، وأتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد هوية المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .