أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العثور على جثة مجهولة مبتورة القدمين على شريط السكة الحديد بسوهاج‎

Google+ Print
العثور على جثة مجهولة مبتورة القدمين على شريط السكة الحديد بسوهاج‎ العثور على جثة مجهولة مبتورة القدمين على شريط السكة الحديد بسوهاج‎

تلقي اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة سوهاج بالعثور علي جثة علي شريط السكة الحديد بناحية روافع القصير – دائرة المركز .

و بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص “ذكر” في العقد الثالث من العمر مبتورة الساقين ولا توجد أية أوراق أو متعلقات تبين هويته في مكان غير مخصص للعبور، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام ، وأتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد هوية المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا