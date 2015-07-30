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معرض لتوعية الطلاب من الأعمال الارهابية بجامعة الإسكندرية

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معرض لتوعية الطلاب من الأعمال الارهابية بجامعة الإسكندرية معرض لتوعية الطلاب من الأعمال الارهابية بجامعة الإسكندرية
افتتحت الدكتورة مها عادل سالم ،عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية،معرضاً للانشطة الطلابية لقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ، بحضورعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم والكلية.

ويهدف المعرض فى المقام الأول الى تعريف الطلاب بالإرهاب وتأثيره السئ والخطير على المجتمع فى كافة الجوانب ، كما يوضح الآثار السلبية الناجمة عن مثل هذه الأعمال الإرهابية، كما يهدف إلى رفع الوعى لدى الطلاب فى التعامل مع الازمات والكوارث المحتملة بمحيط الكلية ودعم مشاركة الطلاب فى ذلك.

يذكر أن قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ بالكلية قد شارك بمشروع طلابى على مستوى الجمهورية وحصل القسم على الميدالية الذهبية ودرع المركز الثانى.

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