تعطل ماكينات صرف الخبز بالإسكندرية.. والتموين: تم إصلاح العطل

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم، تعطلا فى ماكينات صرف الخبز، بسبب ضغط على شبكات الإنترنت مما أدى إلى توقف صرف الخبز على مستوى المحافظة لمدة ساعة تقريبا.

من جانبة، قال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العطل شمل محافظات مصر كلها بسبب الضغط على شبكات الإنترنت، وقد تم إصلاح العطل بعد ساعة واحدة، وعادت الخدمة تدريجيًا إلى كل أحياء الإسكندرية، مؤكدًا على أن عملية الصرف تتم بشكل طبيعى الآن.

من جهة أخرى، نفى وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وجود أى نقص فى صرف السلع التموينية هذا الشهر، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا فى كميات السكر إلا أنه تم تغطيته من المخزون الاستراتيجى بالمحافظة.

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