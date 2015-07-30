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"معا من أجل سويس نظيفة" مبادرة يطلقها الجيش الثالث لنظافة 11 ميداناً

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"معا من أجل سويس نظيفة" مبادرة يطلقها الجيش الثالث لنظافة 11 ميداناً "معا من أجل سويس نظيفة" مبادرة يطلقها الجيش الثالث لنظافة 11 ميداناً
دشن الجيش الثالث الميدانى اليوم الخميس بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة السويس وشباب متطوعين من بعض الحركات الشبابية مبادرة " معا من أجل سويس نظفية " والتى ستبدأ يوم السبت المقبل.

وتستهدف المبادرة، نظافة 11 ميدان و الشوارع الرئيسية بمحافظة السويس كمرحلة أولى، على ان تبدأ يوم السبت المقبل وتنتهى يوم الخميس 5 أغسطس ، بمشاركة 150 شابا من شباب مستقبل وطن وبعض الحركات الشبابية و200 عسكرى من الجيش الثالث .

وقال عبد الرحمن ناصر ، رئيس اتحاد طلاب جامعة السويس ، ان المبادرة الاولى من نوعها فى محافظة السويس ، وتعتبر الاكبر من حيث استهداف اكبر عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة من اجل نظافة السويس .

واشار " ناصر فى تصريحاته ، بان الحملة لقت قبولا كبير من الشباب المتطوعين فى جامعة السويس و مستقبل وطن وبعض الحركات الشبابية الموجودة ، من اجل عودة السويس الى سبق عهدها من جديد كعروس للبحر الأحمر .

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