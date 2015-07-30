تعيين وكلاء جدد بجامعة الإسكندرية

أصدر الدكتور رشدى زهران رئيـس جامعـة الإسكندرية، 3 قرارات بتعيين وكلاء جدد لشئون التعليم والطلاب بكليات الطب والتربية والزراعة بسابا باشا، وتشمل تعيين الدكتور محمد هشام عبد المنعم وكيلاً لكلية الطب، والدكتور محمد أنور إبراهيم وكيلاً لكلية التربية والدكتورة إيمان حسين السيد وكيلاً لكلية الزراعة بسابا باشا، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأصدر "زهران" قرارًا بتعيين الدكتور شوكت كمال جرجس وكيلاً لمعهد الدراسات العليا والبحوث لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقراراً بتجديد تعيين الدكتورة سحر محمد الشيخ وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، وقراراً بتجديد تعيين الدكتورة يمن يوسف صبرى وكيلاً لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب.