جنبلاط ساخراً من أزمة النفايات بلبنان : اقترح إنشاء مكبات لكل مذهب

فى تعليق ساخر على أزمة تراكم النفايات فى لبنان.. اقترح الزعيم الدرزى اللبنانى رئيس الحزب التقدمى الإشتراكى وليد جنبلاط إنشاء مكبات للنفايات لكل مذهب ودين اضافة إلى انشاء مكبات خاصة للأحزاب على تنوعها.

وقال جنبلاط فى تغريدة عبر "تويتر" : "تعقيبا على ما ورد فى صحيفة الأخبار اللبنانية بشأن اقتراحه استيعاب نفايات المسلمين فى مناطق نفوذه على أن يستوعب المسيحيون نفايات مناطقهم - اعتقد ومن باب احترام التنوع والتعددية اللبنانية وما تشكل من غنى لا مثيل له للحضارة العالمية، اقترح إنشاء مكبات متعدددة خاصة لكل مذهب ودين مثلا، اضافة الى انشاء مكبات خاصة للأحزاب على تنوعها .

وأردف ساخرا : فقد يكون وفق اخر الدراسات العلمية هناك فرق بين مثلا زجاجة البيبسى كولا الاسلامية ونفس الزجاجة المسيحية، وأضاف متهكما على أزمة النفايات التى اكتسبت بعد طائفيا "أعتقد أن هذا ينسحب على تعددية الطوائف والمذاهب. لذا هناك ١٨ نوعاً من البيبسى كولا".. حسب تعبيره.

يشار إلى أن لبنان خاصة العاصمة بيروت تشهد تراكما هائلا للقمامة جراء رفض سكان المناطق التى يوجد بها مكبات النفايات استمرار دفن القمامة فى مناطقهم.. كما اتخذت الأزمة بعدا طائفيا وسياسيا ساهم فى تفاقمها .

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