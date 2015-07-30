إصابة 3 جنود من الجيش التونسى فى انفجار لغم بجبل سمامة بالقصرين

أدى انفجار لغم اليوم الخميس فى جبل سمامة التابعة لولاية القصرين بتونس الى إصابة ثلاثة جنود أثناء عملية تمشيط عسكري.

وانفجر اللغم أثناء مرور سيارة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط ما أدى الى إصابة ثلاثة جنود احدهم اصابته خطرة وقد تم نقلهم الى المستشفى الجهوى بالقصرين.

وأفادت الإذاعة التونسية بأن الجيش دفع بوحدات من الهندسة العسكرية لتمشيط المنطقة خشية وجود ألغام أخرى خاصة أن اللغم المنفجر زرع حديثا من قبل مسلحين.

وكان الجيش قصف بشكل مكثف فجر اليوم مواقع بالمنطقة العسكرية المغلقة ما أدى إلى اندلاع حرائق فى مناطق بالجبل.

وقتل العشرات من الجنود فيما أصيب آخرون خلال عمليات تمشيط بدأها الجيش منذ نحو عامين فى الجبال المحيطة بالقصرين جراء انفجار الغام زرعها مسلحون فى مسالك مفخخة وفى هجمات مباغتة على دوريات عسكرية ونقاط مراقبة.

وتقف كتيبة عقبة ابن نافع وراء أغلب تلك الهجمات.

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