أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. الشيكولاتة تحمى القلب ولا تسبب السمنة

Google+ Print
مفاجأة.. الشيكولاتة تحمى القلب ولا تسبب السمنة مفاجأة.. الشيكولاتة تحمى القلب ولا تسبب السمنة
"أنا عامل دايت ما ينفعش آكل شيكولاتة"، أشهر الجمل التى نرددها بمجرد اتباعنا للنظم الغذائية الخاصة بخفض الوزن، فارتباط الشيكولاتة بزيادة الوزن أمر لا يقبل الجدال لدى الجميع.

يؤكد العديد من أطباء التغذية أن الشيكولاتة أو نبات الكاكاو (المكون الأساسى للشيكولاتة) لا يسبب السمنة وزيادة الوزن.

الشيكولاتة علاج لأمراض القلب ولا تسبب السمنة


>السمنة هى أشهر التهم الموجهة للشيكولاتة، والتى ينفيها بشكل قاطع أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف معزيا علاقة الشيكولاتة بزيادة الوزن إلى المكونات التى تضاف إليها من السكر واللبن والدهون، وأحيانا المكسرات والكراميل.

الشيكولاتة السوداء تحمى عضلة القلب وترفع كفاءته


> فيما يعد نبات الكاكاو فى حد ذاته نباتا منخفض السعرات ولا يؤثر على زيادة الوزن، بل على العكس فهو يساعد على تحسن وظائف عضلة القلب، ويمنع تصلب الشرايين وبالتالى فأفضل الطرق للحصول على فوائد الشيكولاته، يمكن أن تتحقق بواسطة الحرص على تناول الأنواع الغامقة منها، والتى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو، مقابل نسب اقل من واللبن والسكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم