مفاجأة.. الشيكولاتة تحمى القلب ولا تسبب السمنة

"أنا عامل دايت ما ينفعش آكل شيكولاتة"، أشهر الجمل التى نرددها بمجرد اتباعنا للنظم الغذائية الخاصة بخفض الوزن، فارتباط الشيكولاتة بزيادة الوزن أمر لا يقبل الجدال لدى الجميع.إعلان - Ads إعلان - Ads
>السمنة هى أشهر التهم الموجهة للشيكولاتة، والتى ينفيها بشكل قاطع أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف معزيا علاقة الشيكولاتة بزيادة الوزن إلى المكونات التى تضاف إليها من السكر واللبن والدهون، وأحيانا المكسرات والكراميل.
> فيما يعد نبات الكاكاو فى حد ذاته نباتا منخفض السعرات ولا يؤثر على زيادة الوزن، بل على العكس فهو يساعد على تحسن وظائف عضلة القلب، ويمنع تصلب الشرايين وبالتالى فأفضل الطرق للحصول على فوائد الشيكولاته، يمكن أن تتحقق بواسطة الحرص على تناول الأنواع الغامقة منها، والتى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو، مقابل نسب اقل من الدهون واللبن والسكر.
يؤكد العديد من أطباء التغذية أن الشيكولاتة أو نبات الكاكاو (المكون الأساسى للشيكولاتة) لا يسبب السمنة وزيادة الوزن.
الشيكولاتة علاج لأمراض القلب ولا تسبب السمنة
>السمنة هى أشهر التهم الموجهة للشيكولاتة، والتى ينفيها بشكل قاطع أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف معزيا علاقة الشيكولاتة بزيادة الوزن إلى المكونات التى تضاف إليها من السكر واللبن والدهون، وأحيانا المكسرات والكراميل.
الشيكولاتة السوداء تحمى عضلة القلب وترفع كفاءته
> فيما يعد نبات الكاكاو فى حد ذاته نباتا منخفض السعرات ولا يؤثر على زيادة الوزن، بل على العكس فهو يساعد على تحسن وظائف عضلة القلب، ويمنع تصلب الشرايين وبالتالى فأفضل الطرق للحصول على فوائد الشيكولاته، يمكن أن تتحقق بواسطة الحرص على تناول الأنواع الغامقة منها، والتى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو، مقابل نسب اقل من الدهون واللبن والسكر.