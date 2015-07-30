مفاجأة.. الشيكولاتة تحمى القلب ولا تسبب السمنة

"أنا عامل دايت ما ينفعش آكل شيكولاتة"، أشهر الجمل التى نرددها بمجرد اتباعنا للنظم الغذائية الخاصة بخفض الوزن، فارتباط الشيكولاتة بزيادة الوزن أمر لا يقبل الجدال لدى الجميع.

يؤكد العديد من أطباء التغذية أن الشيكولاتة أو نبات الكاكاو (المكون الأساسى للشيكولاتة) لا يسبب السمنة وزيادة الوزن.

الشيكولاتة علاج لأمراض القلب ولا تسبب السمنة

الشيكولاتة السوداء تحمى عضلة القلب وترفع كفاءته