4 نصائح علشان تتجنب أضرار التكييف.. أهمها ماتزودهوش عن 24 درجة

عند ارتفاع درجات حرارة الطقس، يجلس الكثيرون من الأشخاص لفترات طويلة فى الأماكن الباردة وأمام المكيفات، وذلك للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، ويضطر الكثيرون للانتقال ما بين الطقس الساخن والأماكن الباردة أو العكس وهذا له العديد من الأضرار على صحة الإنسان.

ويجب علينا أن نتعرف على أفضل درجات الحرارة التى ينصح بالجلوس بها فى التكييف وكيفية الحفاظ على صحتنا فى هذه الأجواء الحارة.

>وحول هذا، أشار الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة واستشارى الأطفال بجامعة عين شمس، إلى أن البعض يقوم بخفض درجة حرارة الغرفة عن طريق المكيف، وهذا يشكل خطرًا على صحة الشخص، موضحًا أن درجة حرارة الغرفة مثلا ستكون 16، وخارجها ستصل إلى 40، وهذا يسبب أحيانًا انتكاسات ربوية وصعوبة وضيقًا فى التنفس.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الخروج من الأماكن الباردة لأماكن حارة يشكل خطرًا على صحة الإنسان، حيث إنه يضر الجهاز التنفسى.

ويقدم عضو الجمعية المصرية للحساسية، بعض النصائح للحفاظ على صحتك من التكييف، ومنها:

>1- ينصح بضبط المكيف على درجة حرارة متوسطة أى 24 درجة مئوية.

>2- عدم الخروج مباشرة.

3- نزول درجات السلم بدلا من النزول بالمصعد، فالنزول على السلم يجرى الدورة الدموية ويدفئ الجسم بالتدريج عكس المصعد .

>4- يفيد أيضًا تغطية الأنف بمنديل وشرب مشروب دافئ طبيعى قبل النزول، وذلك لتأقلم الجسم على درجة حرارة الجو الخارجى.