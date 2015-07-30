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وليد صلاح الدين لـ في الجول: نسعى لنموذج MSN مع ثلاثي هجوم الأهلي

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وليد صلاح الدين لـ في الجول: نسعى لنموذج MSN مع ثلاثي هجوم الأهلي وليد صلاح الدين لـ في الجول: نسعى لنموذج MSN مع ثلاثي هجوم الأهلي

حين تعاقد الأهلي مع عدد كبير من المهاجمين كان في باله أحد النماذج الأوروبية الناجحة للغاية، وهكذا يوضح وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة في القلعة الحمراء والنجم السابق للشياطين الحمر.

وليد صلاح الدين شارك في لعبة "موسم في الجول" وسيقدم FilGoal.com إجابات المحلل المصري المتميز تباعا.

كما تحدث النجم الذي اشتهر بالقميص رقم 10 في الأهلي عن كيف يرى النادي وتحركاته في سوق الانتقالات، وذلك بعد ضم ماليك إيفونا مع جون أنطوي ومحمد حمدي زكي في وجود عمرو جمال وجدو وعماد متعب وأحمد عبد الظاهر وبيتر إيبيمبوي.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "أولا كان هدفنا في التعاقد مع إيفونا أن نغير فكر الأندية المصرية في رؤية اللاعبين الأجانب".

وأوضح "في الماضي كان اللاعب الأجنبي يأتي بأي مبلغ مالي زهيد. قد ينجح أو يفشل لا يهم ويتم تغييره بسهولة أغلب الأحيان".

واستدرك "لكن الأهلي هذه المرة أصر على تغيير تلك السياسة. تعاقدنا مع مهاجم دولي ومن أفضل لاعبي إفريقيا في مركزه وهداف الدوري المغربي".

وتابع "نفس السيناريو تم انتهاجه مع جون أنطوي. تحول الأمر إلى أن الأهلي يتعاقد مع لاعبين يثق في نجاحهم".

نموذج MSN

وصرح وليد صلاح الدين "الأهلي يرغب في صنع تركيبة هجومية لا تقهر. هي التي تقود الفريق وتجره بالكامل إلى الأمام".

وأفصح "الأمر شبيه بما فعله برشلونة حين ضم نيمار مع ميسي ثم جلب سواريز. ثلاثي الهجوم الذي باغت العالم كله".

وأردف "مع تلك العناصر ذات الفاعلية العالية مع وجود أسماء خلفها مثل إيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا وألفيش وألبا من الجناحين برشلونة أصبح لا يقهر".

وأفاد "مع أنطوي وإيفونا ومن خلفهما بقليل لاعبين مثل مؤمن زكريا ومع النجوم والكوكبة التي يشكلها الأهلي، نحن نبحث عن فريق مثالي".

ثم أتم "ومع مدرب يجيد تنفيذ هذا الفكر وتوظيف تلك العناصر سيعود الأهلي للطريق السليم".

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