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الرئيس الفرنسي يحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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الرئيس الفرنسي يحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الرئيس الفرنسي يحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة يعد تكريسا لنجاح هذا المشروع الكبير الذى سيضاعف مرتين القدرة الاستيعابية للقناة ويدفع بمشروعات التنمية فى المناطق الاقتصادية المحيطة بها.

 جاء ذلك فى بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، للإعلان رسميا عن زيارة الرئيس فرانسوا هولاند لمصر يوم 6 أغسطس، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كضيف شرف، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت الرئاسة، فى بيانها، إلى أن زيارة الرئيس هولاند لمصر ستكون مناسبة لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيد الثنائى والإقليمى خلال اللقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

أ ش أ

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