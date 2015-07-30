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فان جال: لا أعلم أين دي ماريا.. وبلان: اقتربنا من ضمه

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فان جال: لا أعلم أين دي ماريا.. وبلان: اقتربنا من ضمه فان جال: لا أعلم أين دي ماريا.. وبلان: اقتربنا من ضمه

أكد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه لا يعلم مكان الأرجنتيني دي ماريا لاعب الفريق.

ولم ينضم دي ماريا لمعسكر مانشستر يونايتد التحضيري بسبب الإجازة الاستثنائية التي حصل عليها بعد مشاركته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا.

ويرتبط دي ماريا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الجارية بعد موسم غير موفق مع مانشستر يونايتد.

وقال فان جال للصحفيين ردا على أسئلة دي ماريا "لا أعلم أين هو".

على الجانب الأخر ففقد أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه اقترب من ضم اللاعب لصفوف الفريق.

وقال بلان "مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ناديان كبيران والمفاوضات بينهما صعبة لكننا اقتربنا من حسم الصفقة".

وكان باريس سان جيرمان قد هزم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة الودية بينهما في كأس الأبطال.

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