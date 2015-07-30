زيدان: دي ماريا هو ما يحتاجه سان جيرمان لقفزة جديدة

حتى يحقق باريس سان جيرمان قفزة جديدة يحتاج للاعب تماما مثل أنخل دي ماريا نجم مانشستر يونايتد. هذا ما يؤمن به زين الدين زيدان أيقونة الكرة الفرنسية.

المدير الفني لرديف ريال مدريد تحدث عن اقتراب دي ماريا لاعب الميرنجي السابق من الانتقال إلى سان جيرمان.

وقال زيدان: "مع طاقة دي ماريا وسرعته حين يستخدمها وقدرته على صناعة الفارق سينتقل سان جيرمان إلى مستوى أخر".

وتابع "هذا تحديدا ما كان يحتاجه سان جيرمان لتحقيق قفزة إضافية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم "أراها صفقة مثالية للجميع".

دي ماريا طلب الرحيل عن يونايتد بعد موسم واحد قضاه في الدوري الإنجليزي.