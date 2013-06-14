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بالصور| تشييع جثامين 4 من ضحايا مذبحة "بيت الخريبي" في سوهاج

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بالصور| تشييع جثامين 4 من ضحايا مذبحة "بيت الخريبي" في سوهاج بالصور| تشييع جثامين 4 من ضحايا مذبحة "بيت الخريبي" في سوهاج

كتب : الوطن الجمعة 14-06-2013 20:17

شيع أهالي قرية بيت الخريبي بمدينة جرجا 4 من ضحايا المذبحة التي راح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب 2 حالتهما العامة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وكان الطب الشرعي وصل مستشفى جرجا المركزي عقب صلاة الجمعة وانتهى من تشريح 4 جثث وهم "تاج فاضل رضوان 38 سنة مزارع ونجله بهاء 7 سنوات وسمر ناصر فاضل 10 سنوات وآية أحمد عبدالحميد 8 سنوات" وأدى الأهالي الصلاة على الضحايا داخل المستشفى.

فيما تستمر عملية تشريح جثتي علاء تاج فاضل 10 سنوات ومحمود ناصر فاضل 8 سنوات بمستشفى سوهاج الجامعي، ومن المقرر دفنهما في وقت متأخر مساء اليوم.

وكانت قرية بيت الخريبي شهدت مذبحة راح ضحيتها 6 من بينهم 5 أطفال كما أصيب 2 آخرين بإصابات بالغة عقب إطلاق الرصاص عليهم من بنادق آلية. وتبين أن مرتكب الواقعة أبناء عمومتهم بسبب طلاق ربة منزل وحدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمعركة بالأسلحة الآلية، وتم نقل الجثث لمستشفى جرجا، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي. وتولت النيابة العمة التحقيقات بإشراف المستشار إسماعيل زناتي المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج.

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