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برشلونة يتمسك بيدرو حتى 11 أغسطس

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برشلونة يتمسك بيدرو حتى 11 أغسطس برشلونة يتمسك بيدرو حتى 11 أغسطس

يأمل برشلونة في تأجيل رحيل بيدرو رودريجز مهاجمه الإسباني الدولي عن الفريق حتى يوم 11 أغسطس بحسب صحيفة ماركا.

رحيل بيدرو بات وشيكا عن برشلونة، ووجهته الأقرب هي مانشستر يونايتد مقابل ما قد يبدأ بـ25 مليون يورو ويصل إلى 32 مليون يورو ببنود تخص مستوى اللاعب.

مانشستر يحاول الإسراع بضم اللاعب كون النادي سيخسر نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

لكن تقرير الجريدة الإسبانية يقول إن برشلونة يأمل في أن يلعب بيدرو مع الفريق في كأس السوبر الأوروبي أمام سيفيليا.

ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ثنائي برشلونة لازال غير جاهز بنسبة كبيرة لأنه لم يتدرب بعد مع البلوجرانا بسبب الراحة الإضافية التي نالها كونه شارك في كوبا أمريكا.

وفي ظل عدم تمكن برشلونة من قيد لاعبين جدد هذا الصيف كتنفيذ لعقوبة الفيفا على النادي الكتالوني، يحتاج الفريق إلى خدمات بيدرو في السوبر.

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