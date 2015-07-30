ضبط 6 عناصر إرهابية شكلوا خلية يتزعمها نجل عضو بمكتب إرشاد الإخوان

وجه ضباط الأمن الوطني فى السويس ضربة جديدة لعناصر الجماعة الارهابية، حيث تمكنوا من ضبط خلية ارهابية تضم 6 عناصر من أعضاء اللجان النوعية، وأعترف المتهمون بالتخطيط لعمليات إرهابية وتنفيذها خلال الأسبوع القادم بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة.

وكانت التحريات الأمنية والمعلومات قد كشفت عن مشاركة العناصر الـ 6 فى تكوين خلية إرهابية جديدة، تخصص نشاطها فى الاستيلاء على عربات نقل الأموال، لتوفير الدعم المالى للعناصر الإرهابية وشراء أسلحة ومواد متفجرة تستخدم فى صناعة القنابل محلية الصنع والعبوات الناسفة، وكذلك الانفاق على الإرهابيين، وأسر المتهمين الآخرين المقبوض عليهم على ذمة قضايا والمحبوسين الذين يقضون فترات عقوبة على جرائمهم، فضلا عن استهداف اكمنة الشرطة واكمنه للجيش .

وتم التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، لضبط المتهمين وتم إعداد أكمنة لهم، وتمكن ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع مباحث السويس بقيادة العميد إبراهيم الديب مدير المباحث من ضبط كل المتهمين السته وهم " محمد . طارق " وشهرته زلومه نجل طارق بيومى عضو بمكتب إرشاد الإخوان فى السويس، وهو متزعم الخلية و " محمود . ا " وشهرته تيتو، و" أحمد . م " وشهرته بسبوسه ، و" عبد الفتاح . ا " وشهرته الديب، و" عبد الرحمن . م " وشهرته ليبرو، و" عبد الرحمن . م".

وعثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية، مسدس وفرد خرطوش وكباس، وسنج واسلحة بيضائ، وأقنعة، ومنشورات تنظيمية تحرض على العنف وتدعو لاستهداف سيارات الشرطة واماكن التمركزات الامنية.

وبفحص بياناتهم تبين ان من بينهم متهمين فى قضايا عنف، وشكلوا فيما بينهم خليه إرهابية تتولي تنفيذ أعمال إرهابية خلال الاسبوع القادم، أعترف المتهمين تفصيليا بمخططاتهم التى تضمنت التخطيط للاستيلاء على سيارة نقل الاموال الخاصة بأسواق بدر بمدينة السلام، والتابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسحلة، وكذلك التخطيط لسرقة سيارة نقل اموال تابعة لاحد الشركات الخاصة، وثم اضرام النار فيهما، مع قطع طريق السويس – القاهرة، من امام مسجد احمد بن حنبل، بمدينة السلام 2.

واعترف المتهمون عن اعتزامهم اشعال النيران بمقر حزب الحركة الوطنية بضاحية الصباح فى السويس، مع ارتكاب أعمال عنف وتخريب نوعيه بأماكن متفرقة فى السويس، مع بدء العد التنازلى لافتتاح القناة، واضرام النيران فى سيارات الشرطة المتواجده امام استراحات ضباط الشرطة المغتربين بمدينة العبور.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم، 3304 إداري فيصل، واحيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق .