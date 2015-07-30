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مدير الكلية يحيى أهالى الخريجين: لم يترددوا فى تقديم أولادهم لأشرف جيش

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مدير الكلية يحيى أهالى الخريجين: لم يترددوا فى تقديم أولادهم لأشرف جيش مدير الكلية يحيى أهالى الخريجين: لم يترددوا فى تقديم أولادهم لأشرف جيش
قال اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، أنه بعد مسيرة من الجهد والتدريب مضى عام من التحديات والقرارات اثبت فيها الجيش مساندته للرئيس مهما كانت التضحيات، وان المصريين نسيج واحد مهما تعددت الأديان، ووجه حديثه للسيسى قائلاً: "لك التحية على التضحية والجهد وإنكار الذات".

وأضاف مراد خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية، والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والمعهد الفنى للتمريض، ودفعة الجامعيين: "أعددنا دماء شابة ذكية من طلاب الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية، والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والمعهد الفنى للتمريض، ودفعة الجامعيين".

ووجه "مراد" التحية لأهالى طلاب الكلية الحربية، حيث قال: "تحية طيبة لكم.. إنكم لم تترددوا فى تقديم أولادكم لخدمة الوطن بانضمامهم لأشرف جيش، وشكراً لطلاب الشرطة مشاركتهم الاحتفال".

وشارك الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، فى حضور حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية، والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والمعهد الفنى للتمريض، ودفعة الجامعيين، مع وفد رسمى رفيع المستوى من الديوان الملكى السعودى.

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