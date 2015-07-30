بالصور.. تجهيزات منصة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

تستعد مدينة الإسماعيلية لاستقبال ضيوف حفل الافتتاح بتجميل مداخل المدينة وتأمين الفنادق السياحية المقرر إقامة الوفود الأجنبية بها خلال مدة الحفل.

وأقيمت منصات رئاسية وأخرى خاصة بالضيوف بالضفة الشرقية للقناة الجديدة، فيما يجهز مسرح بفندق كبير مطل على بحيرة التمساح يقام عليه الحفل الليلى لوفود رؤساء وملوك وأمراء الدول ضيوف الحفل.

وأظهر المسرح المخصص للحفل الليلى على مدخله مصمم كمفتاح الحياة الفرعونى بلون أزرق، فى إشارة إلى شعار قناة السويس بأنها شريان الحياة لمصر والعالم.

وفى شأن متصل، قالت الدكتورة منى الصياد عضو اللجنة المشكلة من هيئة قناة السويس للإشراف على الحفل بأن تجهيزات الجداريات الفنية والتماثيل على مدخل القناة الجديدة اقترب من الانتهاء.

وأضافت الصياد فى بيان نشره المعرض التاريخى لقناة السويس "استلهم الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تصميم الجدارية من تمثال "إيزيس" الفرعونى رمز الأمومة والقوة والعطاء فى الحضارة الفرعوينة، بردائها المزين بالألوان البراقة من الأحمر والأزرق والذهبى بحليها من التاج والقلادة والأساور والخلاخيل لتعطى بريقاً ملوناً وسط الرمال الصفراء وسخونة الشمس المصرية لتحمل بين يديها ميدالية تذكارية مجسمة تحمل مبنى القبة الأثرى ببورسعيد ذى الطابع الإسلامى بقبابة الثلاثة الخضراء، وهو رمز عالمى لهيئة قناة السويس حملت الكلمة التى كتبت على الميدالية رمز قومى مصرى وحدث تاريخى وهو تاريخ 26 يوليو 1956 لنؤكد للعالم أن قناة السويس مصرية فى أرض مصرية بتمويل مصرى".

وصممت الجدارية الثانية بأن تحمل 103 سارى يحمل أعلام الدول التى تعبر سفنها قناة السويس ويتوسطها كرة أرضية ضخمة يحيط بها جناحا حورس رمز القوة والقيادة كدلالة رمزية على قوة العامل المصرى الذى لا يعرف المستحيل فى تحقيق حلم شق قناة السويس الجديدة.

وتحمل الكرة فى منتصف الجدارية شعار هيئة قناة السويس الجديدة، وهو عبارة عن سفينتين متداخلتين بداخلها رمز الهيئة (ق:س) بألوانها البراقة من الزجاج الملون والرخام والفسيفساء التى تتفاعل مع ضوء الشمس لتضوى وتتلألأ احتفالاً بهذا الحدث.

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