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"التعليم": 20 أغسطس آخر أيام تلقى تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم

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"التعليم": 20 أغسطس آخر أيام تلقى تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم "التعليم": 20 أغسطس آخر أيام تلقى تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم
أكد محمد سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد 20 أغسطس المقبل كآخر يوم لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم.

وأضاف "سعد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطالب الذى يتظلم من درجاته وقبل إطلاعه على كراسة إجابته يتم مراجعة الورقة من جانب الكنترولات، بحيث لو تم اكتشاف أحقية له فى درجات معينة فى المادة المتظلم عليها يتم منحها له.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب قبول تظلمات الثانوية العامة 21 من يوليو الجارى على مستوى جميع المديريات التعليمية، وتقدم ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة بتظلمات.
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