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الإليزيه يؤكد مشاركة الرئيس الفرنسى فى حفل افتتاح قناة السويس

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الإليزيه يؤكد مشاركة الرئيس الفرنسى فى حفل افتتاح قناة السويس الإليزيه يؤكد مشاركة الرئيس الفرنسى فى حفل افتتاح قناة السويس
قالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة يعد تكريسا لنجاح هذا المشروع الكبير الذى سيضاعف مرتين القدرة الاستيعابية للقناة ويدفع بمشروعات التنمية فى المناطق الاقتصادية المحيطة بها.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية اليوم /الخميس/ للإعلان رسميا عن زيارة الرئيس فرانسوا أولاند لمصر يوم 6 أغسطس، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كضيف شرف.. و ذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت الرئاسة - فى بيانها- إلى أن زيارة الرئيس أولاند لمصر ستكون مناسبة لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيد الثنائى والإقليمى خلال اللقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى.


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