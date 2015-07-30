أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس امتحانات الثانوية: حرمان 800 طالب بالثانوية من الامتحانات بسبب الغش

Google+ Print
رئيس امتحانات الثانوية: حرمان 800 طالب بالثانوية من الامتحانات بسبب الغش رئيس امتحانات الثانوية: حرمان 800 طالب بالثانوية من الامتحانات بسبب الغش
أكد محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الشئون القانونية انتهت من فحص المحاضر التى تم تحريرها لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن قرابة الـ"800" طالب تم حرمانهم من الامتحانات، ما بين الحرمان من مادة والعام الدراسى بأكمله بعد ضبطهم بأجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى أعمال الشغب والهروب بورقة الإجابة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن عدد المحاضر التى تم تحريرها للطلاب تراوح ما بين 1500 محضراً.

وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أن عدد الطلاب الذين إطلعوا اليوم على كراسة الإجابة تراوح ما بين 5 الآف طالب وطالبة، موضحا جار حصر أعداد الطلاب الذين لهم أحقية، حيث تعمل الكنترولات على تنفيذ الاجراءات الخاصة بالورقة سواء من مراجعة والإطلاع على الأصل وكافة الإجرءات، موضحا أن الطالب يمكنه التواصل مع الكنترول عن طريق التليفون بعد تظلمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365