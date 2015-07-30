رئيس امتحانات الثانوية: حرمان 800 طالب بالثانوية من الامتحانات بسبب الغش

أكد محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الشئون القانونية انتهت من فحص المحاضر التى تم تحريرها لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن قرابة الـ"800" طالب تم حرمانهم من الامتحانات، ما بين الحرمان من مادة والعام الدراسى بأكمله بعد ضبطهم بأجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى أعمال الشغب والهروب بورقة الإجابة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن عدد المحاضر التى تم تحريرها للطلاب تراوح ما بين 1500 محضراً.

وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أن عدد الطلاب الذين إطلعوا اليوم على كراسة الإجابة تراوح ما بين 5 الآف طالب وطالبة، موضحا جار حصر أعداد الطلاب الذين لهم أحقية، حيث تعمل الكنترولات على تنفيذ الاجراءات الخاصة بالورقة سواء من مراجعة والإطلاع على الأصل وكافة الإجرءات، موضحا أن الطالب يمكنه التواصل مع الكنترول عن طريق التليفون بعد تظلمه.