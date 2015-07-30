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"العربية للتصنيع" تعلن عن بدء اختبار سير أول قطار مكيف بأيدٍ مصرية اليوم

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"العربية للتصنيع" تعلن عن بدء اختبار سير أول قطار مكيف بأيدٍ مصرية اليوم "العربية للتصنيع" تعلن عن بدء اختبار سير أول قطار مكيف بأيدٍ مصرية اليوم
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، أنه سيتم تنفيذ اختبار السير لأول قطار مصرى مكيف اليوم الخميس، الموافق 30/7/2015، كمرحلة أخيرة من مراحل القبول والاستلام من إجمالى 23 قطارا، موضحة أن معدل التنفيذ 2 قطار شهرى بما يعادل 18 عربة، وذلك تزامناً مع افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتابعت الهيئة، الجديدة تتكاتف بها جميع الكيانات الصناعية المصرية ممثلة فى الهيئة العربية للتصنيع وجميع القطاعات الصناعية الحكومية وغير الحكومية.

وأعلنت الهيئة العربية للتصنيع أنه سيتم الانتهاء من تصنيع عقد 212 عربة مكيفة من الإستانليس وانتهاء التنفيذ فى 6/8/2016، بالإضافة إلى الاتفاق على توقيع عقد تطوير 300 عربة مميزة بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة النقل، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير أسطول العربات المميزة والتى تصل لأكثر من 800 عربة، وسوف يتم الانتهاء من تطوير هذه الدفعة من العربات خلال العام لتنتهى فى 6/8/2016.

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مصر 365

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