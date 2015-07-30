ساعة "سانت تروبيه" من "شاريول"

الترف هو عنوان ساعة "سانت تروبيه" St.Tropez الفاخرة المرصعة بالجواهر من "شاريول" Chariol، فقد صُمّمت لتضفي على كلّ يوم أناقة اسثنائية، أو لتبهر الجميع بوصفها أمثل ساعة نسائية للمناسبات الفخمة.

تتميّز هذه الساعة المطلية بالذهب الوردي أو الذهب الأصفر بعلبة أكبر قطرها 30 ملم رُصّع إطارها الخارجي بصفّي ألماس فيهما 92 ألماسة برّاقة. لا تقف الفخامة هنا، إذ تصل إلى قرص الساعة الجميل المصنوع من عرق اللؤلؤ والذي تزيّنه 11 ألماسة إضافية عند مؤشّرات الساعة. يتألّق شعار "شاريول" Charriol عند مؤشّر الساعة 12 كدليل واضح على الجودة السويسرية للدار، في حين يظهر عقرب الثواني في قرص دائري غير منمّق عند مؤشّر الساعة 6، بحيث يتماشى مع تصميم قرص الساعة البسيط. ويُشار إلى أنّ هذه الساعة تفيض أنوثة بفضل الألماسات البيضاء التي يفوق عيارها 1.24 قيراطاً.

صُنع حزام الساعة الذي تشتهر به علامة "شاريول" Charriol من أسلاك الستانلس ستيل المجدولة يدوياً، واختير له تصميم السوار القاسي المفتوح الذي يزدان بمشابك مطلية بالذهب الوردي أو الذهب الأصفر. كما يُعتبر السوار السلسلي الناعم الذي تتحلّى به كلّ من ساعات "سانت تروبيه" St-Tropez قفل أمان ينضح أناقة.