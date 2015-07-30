Alexander Wang يغادر دار Balenciaga

أعلنت دار Balenciaga عن أن المصمم Alexander Wang سيغادر منصب المدير الإبداعي للدار تصديقاً للشائعات التي انطلقت بداية هذا الشهر .

شغل Alexander Wang منصب مصمم الدار خليفةً لزميله Nicolas Ghesquiere الذي انتقل لدار LV في عام 2012 بعد علاقة دامن 15 عام مع Balenciaga. وعلى الرغم من أن سبب هذا الإنفصال المفاجئ غير معروف حتى الآن الا أن جدول Alexander Wang المزدحم هو أحد الأسباب بكل تأكيد . فماركته الخاصة تتمتع بشعبية كبيرة و نجاحات متتابعة في الفترة الأخيرة ، ومن المرجح أنه فضل التركيز عليها في الوقت الحالي .

وقد أعلنت شركة Kering المالكة لدار Balenciaga أنها منفتحة فيما يتعلق بإختيار المصمم المقبل وتميل لمن هم أقل شهرة في هذا المجال نظراً للنجاح الذي حققه المصمم Alessandro Michele مع Gucci مؤخراً .