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أجمل نجمات بوليوود بالساري الهندي

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أجمل نجمات بوليوود بالساري الهندي أجمل نجمات بوليوود بالساري الهندي

الخميس 30-07-2015 15:10

تفتخر نجمات بوليوود الأنيقات باللباس الهندي التراثي فيؤثرنه غالباً على أزياء أشهر المصممين العالميين في المناسبات والمهرجانات العالمية . وفي هذا الموضوع نستععك أجمل إطلالاتهن بالساري الهندي ذو التصاميم الفخمة المميزة . 

ننتظر مهرجان كان السينمائي في كل عام لنشاهد إطلالات سونام كابور Sonam Kapoor بالساري الهندي على السجادة الحمراء ، إذ تتميز اختياراتها بالفخامة ودقة التفاصيل وتحرص على تنسيقها بأسلوب أنيق ومتناسق ، وتنافسها إطلالات النجمة أشوريا راي   Aishwarya Rai في نفس المهرجان حيث تختار أجمل تصاميم الساري الهندي لحضور هذا المهرجان العالمي بالتحديد. اخترنا منها إطلالتها بالساري الذهبي البراق في إحدى حفلات المهرجان . 

تتنوع اختيارات النجمات الهنديات بالساري فمنهم من تميل لإختيار التصميمات الفخمة والمطرزة بأسلوب جذاب و رائع كإختيارات النجمات المذكورات سابقاً بالإضافة للممثلة بيباشا باسو Bipasha Basu . ومنهم من تميل للإختيارات الصيفية الناعمة المزينة بطبعات منتعشة و ألوان مشرقة كإختيارات الممثلة ديبكيا بادكون  Deepika Padukone.

يمكن أن يكون الساري الهندي إختيار مثالي لإطلالتك في مناسبات مغينة كالغمرة أو ليلة الحنا ، ويمكنك أن تستوحي من نجمات بوليوود أجمل إطلالات الساري الهندي وتنسيقاته. وإن احترت في تنسيق الساري ننصحك بإختيار الإكسسوارات البراقة سواء باللون الذهبي أو الفضي فهي غالباً ما تكون الأنسب كما نلاحظ في الصور أعلاه . 

شاهدي معنا أجمل إختيارات نجمات بوليوود وشاركينا برأيك 

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سيدتي