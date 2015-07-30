مصدر أمنى : وفاة إمام مسجد الشيخ زايد طبيبعة ولا وجود لشبهة جنائية

قال مصدر أمنى بالجيزة، أن تقارير الطب الشرعى حول العثور على جثة أمام مسجد بمنطقة الشيخ زايد وجدت جثته داخل شنطة سيارته متعفنه منذ 5 أيام ، كشفت أن الوفاة طبيبعة ولاتوجد شبه جنائية.

وأضاف المصدر أن الشيخ صلاح .ع 45 سنة أمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بالشيخ زايد عثر على جثته متعفنه داخل شنطة سيارته، وبمناقشة زوجته لم تتهم أحد، وتكثف أجهزة الامن بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش قطاع أكتوبر والمقدم محمد ربيع رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد تحرياتهم حول من قام بوضعه داخل شنطة السيارة بعدما توفى.

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